Che cos’è la skincare scandinava e perché è definita minimalista

Leggi su velvetmag

(Di sabato 10 dicembre 2022) Si sente parlare sempre più di, ma chenello specifico? Come si replica e, soprattutto,? Quali sono gli ingredienti più utilizzati? Approfondire il legame con la natura è alla base della. Collocate al nord dell’Europa Norvegia, Svezia, Finlandia, Islanda e Danimarca possono contare su diversi punti in comune, tra cui la cura della pelle. Intesa come una, si concentra soprattutto sulla connessione con la natura circostante. L’area geografica in questione prevede inverni rigidi, dove la temperatura scende solitamente al di sotto dello zero, motivo per cui lain questo caso deve puntare ad alcuni step ...