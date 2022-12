Calcio | Fiorentina Battute Dortmund e R Bucarest | triangolare ai viola

Domania riposo: gli allenamenti riprenderanno lunedì prossimo. Domani è previsto il rientro dall'Argentina dell'infortunato Nico Gonzalez che ha usufruito di alcuni giorni di relax, ...Con il gol firmato su rigore ieri sera contro l'Olanda, nel quarto di finale dei Mondiali di, la 'Pulce' dell'Argentina ha raggiunto l'ex attaccante di, Roma e Inter in vetta alla ...La Fiorentina batte per 3-0 i padroni di casa del Rapid Bucarest e si aggiudicano la Coppa. Sugli scudi Benassi e Kouamé. Italiano per la seconda gara di questa International Cup contro il Rapid Bucar ...12' - Gol della Fiorentina! Percussione centrale di Duncan che imbuca per Kouamé, l'attaccante serve Benassi dentro l'area che realizza il raddoppio viola. 8' - ...