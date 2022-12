Bianca Balti si è fatta asportare i seni | le prime parole dopo l’intervento

la Repubblica

, infatti, si è sottoposta ad una doppia mastectomia preventiva rimuovendo quindi il tessuto mammario per diminuire la percentuale di incorrere, in futuro, in un tumore. Per fortuna, ...L'inno alla vita di, la ricetta della comicità secondo Valerio Aprea, i sensi di colpa di Jennifer Lawrence. E ancora, la ... Bianca Balti: "L'operazione mastectomia preventiva è andata bene" Stefania Zovato, responsabile dell’Unità operativa Tumori ereditari allo Iov di Padova: «Dopo i casi di Bianca Balti e Angelina Jolie le richieste aumentano». Come funziona ...«Mamma si opera perché ama troppo la vita». Così la top model lodigiana Bianca Balti ha detto a sua figlia Mia e così ha detto nella newsletter inviata ieri ai suoi… Leggi ...