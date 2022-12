X Factor 2022 | Rkomi su Beatrice Quinta | Preferirei non parlarne

(Di venerdì 9 dicembre 2022), terminato X, ha una situazione in sospeso con: scopriamo cosa ha detto il giudice del talent show., terminato il suo lavoro come giudice di X, può dedicarsi al suo presunto flirt con. La cantante, classificatasi al secondo posto del talent show, aveva promesso ache, una volta terminato il programma, avrebbe parlato con lui a quattrocchi, lontano dai riflettori. Ieri, 8 dicembre, si è concluso Xcon la vittoria dei Santi Francesi, il gruppo del roster di. Il cantante, subito dopo la fine dello show, ha rilasciato un'intervista a Vanity Fair in cui ha tracciato un bilancio della sua ...

Ieri sera si è chiuso il cerchio di Xcon la proclamazione dei nuovi vincitori, i Santi Francesi . Fra i concorrenti di questa edizione del talent appena conclusa c'è stato però spazio anche per Beatrice Quinta, giovane ...Bravi lo sono, davvero. Hanno un nome che gioca piacevolmente con l'ironia ma sa di arte, è solo un gioco di parole con i loro cognomi ma li fa volare lontano, hanno un'immagine forte, perché il ...Seconda classificata dietro I Santi Francesi, la 23enne palermitana racconta le emozioni vissute nella serata conclusiva del programma in un lungo post su Instagram ...Per la finale di X-Factor Ambra Angiolini ha aggiunto ai suoi look un dettaglio glamour e scintillante: il reggiseno di cristalli ...