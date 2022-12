Ruba attrezzature da un centro fisioterapico | 52enne arrestato

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della stazione di Portici hannoper furto aggravato G. B.,di San Giorgio a Cremano (Napoli) già noto alle forze dell’ordine. È stato sorpreso in unmentreva alcuni attrezzi ginnici. Avrebbe sfondato la porta e attirato l’attenzione della vigilanza privata che ha bloccato il cinquantaduenne e allertato i carabinieri. Finito in manette, è ora in attesa di giudizio, ristretto in una camera di sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.