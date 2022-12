Porto assegnato alla Ong | i migranti ballano a bordo

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Che fine ha fatto la guerra alle Ong da parte del governo Meloni? Dopo il braccio di ferro di qualche settimana fa, con tanto di scontro con il governo francese e decreti d’urgenza per vietare lo sbarco ai clandestini, oggi sembra essere tutta un’altra musica. Musica da ballo, come quello che hanno danzato idella Geo Barents non appena hanno ricevuto la notizia dell’assegnazione deldi sbarco. Ovviamente, in Italia: a Salerno. La #GeoBarents ha il: sbarcherà a Salerno@ilmanifesto pic.twitter.com/c8BXis36DZ — Giansandro Merli (@GiansandroMerli) December 9, 2022 Per capire bisogna fare qualche passo indietro. Come noto, dopo il braccio di ferro dello scorso novembre, nonostante l’esecutivo avesse chiesto alle Ong di scaricare solo i fragili e poi riprendere il largo,...