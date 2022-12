NBA 2022 2023 | calendario | risultati e classifiche aggiornate delle due Conference

(Di venerdì 9 dicembre 2022) E’ cominciata la stagione regolare NBA, partita ufficialmente nella notte italiana tra martedì 18 e mercoledì 19 ottobre con i big match tra Boston Celtics e Philadelphia 76ers, e Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. Il canale di riferimento è Sky Sport NBA, ma sarà possibile seguire le partite anche in streaming sulla piattaforma Sky Go. Per chi non vuole perdersi proprio nulla, invece, il consiglio è di sottoscrivere l’abbonamento su NBA League Pass. Sportface.it vi terrà comunque compagnia con le cronachepartite, gli approfondimenti, le news e le parole dei protagonisti. Tutto pronti per vivere un’altra stagione piena di emozioni? Di seguito. LA CLASSIFICA AGGIORNATADUE ...

... Steph Curry ha stilato anche il suo personale miglior quintetto all - time in. Una di quelle squadre che sarebbero state imbattibili per chiunque sul parquet, ma anche un modo per disegnare una ...Nell'ultimo incontro della notte arriva il successo in extremis di Denver. I Nuggets giocano un ottimo quarto periodo (32 - 21) e battono Portland in trasferta (121 - 120) con la clamorosa tripla di ...In un match che i Blazers sembravano aver dominato, navigando con dieci punti di vantaggio nel terzo quarto grazie soprattutto a Damian Lillard (40 punti con 9/17 dall'arco), ...Gli Atlanta Hawks, già privi di De'Andre Hunter e John Collins, hanno un terzo titolare in infermeria dopo la sconfitta di mercoledì sera contro i Knicks quando ...