Morto Roonie Turner | attore e figlio di Tina e di Ike Turner

L'attoreTurner , figlio della cantante Tina Tuner e del suo ex marito e partner artistico Ike Turner , èa Los Angeles all'età di 62 anni: lo ha annunciato la moglie sui social media, non ...L'attoreTurner , figlio della cantante Tina Tuner e del suo ex marito e partner artistico Ike Turner , èa Los Angeles all'età di 62 anni: lo ha annunciato la moglie sui social media, non ...Nuova tragedia per Tina Turner, 83 anni. Il figlio Ronnie è morto nella sua casa di Los Angeles all'età di 62 anni. Lo ha rivelato il sito internazionale Tmz. L'uomo sarebbe stato trovato privo di sen ...Gravissimo lutto per Tina Turner. A quattro anni dalla morte del figlio maggiore, Craig, che si tolse la vita, è morto anche l'altro figlio Ronnie, 62 anni, stroncato da ...