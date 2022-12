(Di venerdì 9 dicembre 2022) Neldisul Grandediinvestita da un tir, può arrivare a breve unadecisiva. Ieri un testimone ha raccontato che un tir ha speronato la Panda della 42enne. Oggi il contenuto delle tre telefonate fatte dalla donna al 112 potrebbero trasformare un’accusa distradale in volontario. Il cameraman Paolo Piccini ha infatti dichiarato di aver assistito a un tamponamento tra un camion e una Panda. E di aver anche visto successivamente che dopo lo scontro la Panda è andata davanti al Tir per farlo fermare. Successivamente i due mezzi si sono parcheggiati sulla corsia d’emergenza. Lìchiama per una prima volta il 112. Quando cade la ...

Open

Seconda solo a Naomi Osaka e Serena Williams ma superiore, in termini di incassi, a molte altre tenniste che bazzicanocircuito da più tempo di lei. La collaborazione con la maison Dior è stata ...Mister e società credono fortementeprogetto messo in atto quest'estate e nelle capacità professionali ed umane di Mister Di Pasquale. Uniti e compatti, con un solo obiettivo onorare i colori di ... La svolta nel giallo di Alessia Sbal morta sul Raccordo Anulare a Roma: «È stato un omicidio, non un incidente» Saranno oltre 3.300 i precari della sanità pugliese per cui la Giunta regionale lunedì prossimo, 12 dicembre, darà il via libera alla stabilizzazione. Si tratta di ...Torna a mostrarsi durante i TGA 2022 anche Nightingale, l'interessante survival game che sfrutta le potenzialità dell'Unreal Engine 5.