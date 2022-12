GF Vip | Fariba Tehrani NON entra nella casa | la mamma di Giulia Salemi ha un problema di salute grave | cosa è successo?

GF, perchéTehrani si è ritirata. Le anticipazioni sul suo ingresso erano arrivate direttamente da Alessandro Rosica, che aveva rivelato come la madre di Giulia Salemi stesse completando ...Ascolta questo articolo Negli ultimi giorni è stato dato praticamente per ufficiale l'ingresso diTehrani nella Casa del ' Grande Fratello', il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Nella notizia, data da Alessandro Rosica , si leggeva come la madre di Giulia Salemi ...Fariba Tehrani non sarà una nuova vippona del GF Vip; la mamma di Giulia Salemi ha un problema di salute. Cosa è successoL'ex concorrente del Grande Fratello Vip si è sfogato sui social per contestare il rientro di Ginevra Lamborghini nella casa dopo la squalifica ...