GdS – Calciomercato Malinovskyi | Sabiri | Ilici | Vignato e Luis Alberto | cinque nomi per gennaio

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 9 dicembre 2022) 2022-12-09 14:09:09 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla Gazzetta dello Sport:bei tipi, dal piede gentile e dallo sguardo verticale.giocatori che – per cambiare aria o semplicemente perché nella propria attualità… aria non è – potrebbero vivere una nuova esperienza già alla riapertura del prossimo mercato, quello che tutti chiamano di riparazione e che a volte rattoppa e basta. Eppure il mercato diè una finestra per ritoccare quel che – via via – è mancato in campionato; o per accontentare chi, poco considerato, cerca possibilità calcistiche altrove; oppure, ancora, è il mercato di chi piace un bel po’ a certe big alle quali (davanti a certe cifre) è statisticamente impossibile dire di no. Insomma: da Ruslan Malinovskyj (Atalanta) a(Lazio), ...