E’ il ‘Regalo più Bello’ per un romano | non è un maglione | non è un cappello | ma…

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il Natale è alle porte e la tradizionale corsa ai regali sta per iniziare. Ma quale sarà il regalo più bello da mettere sotto l’albero? ? E come evitare il rischio riciclo? A queste e ad altre domande ha cercato di dare risposta una ricerca* condotta da SWG per Deliveroo, che ha fatto luce su scelte, preferenze e comportamenti degli italiani alle prese con i doni natalizi. Secondo quanto emerge dalla ricerca, circa un italiano su tre (30%) si dice insoddisfatto di quanto solitamente riceve in dono. Una percentuale che sale al 43% tra i Millennials, la fascia d’età tra i 35 e i 44 anni. E se il regalo non piace, via libera al riciclo. Tra i regali a maggior “rischio riciclo”, i profumi (15%), gli accessori invernali come sciarpe e guanti (13%), le candele e profumatori d’ambiente (11%), gli accessori femminili come foulard o bigiotteria (9%), cravatte e portafogli da uomo (8%) ...