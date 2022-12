Croazia in semifinale ai Mondiali | Brasile ko ai rigori

(Di venerdì 9 dicembre 2022) DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Prosegue la maledizione per il. I verdeoro si fermano per la quarta volta in cinqueai quarti di finale, lavince 5-3 dopo i calci di rigore: decisiva la parata di Livakovic su Rodrygo e il palo di Marquinhos. I croati raggiungono le semifinali per il secondo Mondiale consecutivo e aspettano di conoscere il nome della propria avversaria.Le occasioni da gol non sono mancate durante una partita parecchio tattica. Il primo squillo è stato di Vinicius, ma la conclusione dal limite è stata intercettata facilmente da Livakovic. In casa croata ci ha pensato Perisic a creare pericoli alla porta difesa da Alisson: prima la mancata deviazione su cross di Pasalic, poi la conclusione dal limite terminata alta. Nella ripresa la squadra di Tite ha alzato il ritmo cercando di trovare il varco giusto, ...

