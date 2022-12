(Di venerdì 9 dicembre 2022), 9 dic. - (Adnkronos) - L'riabbraccia Romelu. L'attaccante belga, reduce dal deludente Mondiale con il Belgio è atterrato asi aggregherà al gruppo per iniziare la preparazione ad Appiano in vista della ripresa del campionato a gennaio. L'ex Chelsea per ora è sceso in campo 5 volte tra Serie A e Champions League, con due gol all'attivo. Un altro reduce dal Mondiale, con tanto di lite con il ct del Camerun Rigobert Song e l'addio anticipato, è André Onana. Il portiere nerazzurro si è già allenato oggi con i con i compagni postando sui social tutta la sua felicità per il ritorno ad Appiano.

OlbiaNotizie

E anchenon vede l'ora di mettersi alle spalle il Qatar e riprendere in mano una stagione di fatto mai davvero iniziata. L'ex Chelsea per ora è sceso in campo 5 volte tra Serie A e Champions ...... "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it//serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Inter, Barella ci crede: 'Scudetto, ci proviamo. Su Skriniar e'"... Calcio: Lukaku torna a Milano, domani torna ad allenarsi con l'Inter Romelu Lukaku è rientrato a Milano. Dopo la sfortunata parentesi ai Mondiali con il Belgio eliminato ai gironi, l'attaccante dell'Inter ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...