Amanda Zahui | “Felici per la liberazione di Griner | nostra sorella è tornata a casa”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 9 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Siamo tutti estremamentechesia libera e sia stata rimandata a. Non possiamo che iniziare ad esprimere lagratitudine verso ogni singola persona che si è occupata della storia di Brittneye combattuto per la sua libertà”. Queste le parole all’Adnkronos di, pivot svedese della Famila Schio squadra prima in classifica nel campionato italiano femminile e in Eurolega, che dal primo giorno ha seguito con apprensione la vicenda legata alla cestista statunitense in prigione in Russia. Laha fatto il college a Minnesota ed ha giocato in Wnba con Tulsa, NY Liberty e LA Sparks. In Europa ha vestito le maglie più prestigiose: Orenburg, Praga, Sopron, Kursk, Fener ed è ...