A Grado un Nadal de oro 8 dicembre – 15 gennaio 2023

(Di venerdì 9 dicembre 2022) A, la località turistica che da 130 anniè sinonimo di vacanza a tutto tondo, si esprime al meglio nei mesi estivi con le sue spiagge dorate e le attività all’aperto, ma offre spunti di divertimento anche in inverno, soprattutto a Natale. Mancano pochi giorni a una delle feste più sentite dell’anno e l’Isola si sta preparando con moltissime attività per far stare, come sempre al meglio, i suoi ospiti. Un programma natalizio immancabile per grandi e piccini, presentato stamattina in Comune ae tutto da vivere nelle prossime settimane. A, nelle sue calli, nelle piazzette nascoste, nel porto ricco di vita e di storia, sarà un Natale romantico, tradizionale, vivace. Sarà unde oro. Si chiama così,de oro, il ricco programma di eventi, musica, ...

