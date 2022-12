“Sarà per questo che mi è venuto il naso lungo” | la risposta perfetta di Vendola alla Ministra Roccella

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Non si placano le polemiche per l’ultima uscita pubblica (in televisione, ospite di Mattino 5) dellaper la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità Eugenia. La rappresentante del governo Meloni, già nota per le sue posizione tutt’altro che progressiste (non solo sulle unioni civili e l’omogenitorialità, ma anche sull’aborto), ha ribadito il suo pensiero attorno al riconoscimento dei figli delle coppie gay in tutta Europa: per lei non posso o esistere due mamme o due papà. E la migliora queste parole è arrivata dall’ex Presidente della Regione Puglia Nichirispondesui “due papà e le due mamme” L’ex numero uno di “Sinistra, Ecologia e Libertà” ha deciso di pubblicare sulla propria ...