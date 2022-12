Proseguono i terremoti nelle Marche | questa mattina una scossa di magnitudo 4

(Di giovedì 8 dicembre 2022) La terra torna a tremare a largo di Pesaro, ma si tratta solamente di un altro forte evento di un lungo sciame sismico che prosegue – senza soluzioni di continuità – dallo scorso 9 novembre. E, pochi minuti dopo le 8, a largo della costa di Pesaro è stato registrato un nuovo forte terremoto che ha fatto tremare tutte le, fino alle località nell’entroterra. Laregistrata dall’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia è stata di 4 e si tratta di uno degli eventi sismici più forti da un mese aparte. Al momento non si registrano danni. DATI #RIVISTI #terremoto ML 4.0 ore 08:08 IT del 08-12-2022, Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro Urbino) Prof=10Km #INGV 33590571 https://t.co/sukeLXDGgr — INGV(@INGV) December ...

neXt Quotidiano

... una profondità scarsa, che aumenta il potenziale distruttivo dei. Secondo la Protezione ... ha raccontato una sopravvissuta a una tv locale mentrele operazioni dei soccorritori ...le operazioni dei soccorritori per cercare di trarre in salvo le tante persone rimaste ... Decine disi registrano ogni anno nell'arcipelago, sia sulla terraferma che nel mare ... Terremoto Marche, una nuova scossa di magnitudo 4 a largo di Pesaro Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7, si è verificata alle ore 06:30 con epicentro al largo di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. La profondità stimata è stata di circa 9.0 Km. La scossa rient ...