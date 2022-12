Nuoto | Cesare Butini poco fiducioso per il futuro | “Il movimento di base sta soffrendo la crisi”

(Di giovedì 8 dicembre 2022) I Mondiali in vasca corta di Melbourne stanno per cominciare. Da martedì 13 dicembre il Melbourne Sports and Aquatic Centre ospiterà la sedicesima edizione della competizione iridata sulla distanza corta, dopo aver preso il posto della cittadina russa di Kazan. L’Italia, memore delle 16 medaglie lo scorso anno ed i grandi risultati del proprio, si presenta ai nastri di partenza con molte ambizioni. Ma per il direttore tecniconon è tutto rose e fiori. Il tecnico romano infatti guarda oltre al risultato sportivo, ed è preoccupato dalla piega presa al momento dalle associazioni sportive e le società, con il passare del tempo molto meno attive: “Paltrinieri, Ceccon, Martinenghi, Pilato e gli altri non esisterebbero senza di loro. Anche loro sono stati bambini accompagnati in piscina da familiari per imparare a ...

