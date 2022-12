“Messi persona non grata” Cosa rischia il capitano argentino

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Golpe rosso fallito a Lima Il maestro marxista Pedro Castillo è stato arrestato ieri dopo avere tentato di trasformarsi in un dittatore. L’ormai ex presidente del Perù a reti unificate aveva annunciato poco prima del mezzogiorno di Lima la chiusura del Parlamento, il sequestro della Magistratura e il coprifuoco in tutto il Paese, violando la costituzione del paese andino. Un colpo di stato con un “governo di eccezione” esattamente uguale, almeno nelle intenzioni, a quello di 30 anni fa del “neoliberale” Alberto Fujimori che, per la cronaca, dopo una condanna a 25 anni è dal 2005 in carcere. Al suo posto ieri ha giurato in Parlamento la sua vice presidente, Dina Boluarte, membro di spicco di Peru Libre, lo stesso partito marxista-leninista di Castillo, che si differenzia da lui soprattutto per la capacità intellettuale, riuscendo a ragionare di economia e a parlare in pubblico con ...