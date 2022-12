Messa dell’Immacolata in tv oggi 8 dicembre 2022 | orari | canali e dove vedere la Recita dell’Angelus

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Buona Festaa tutti, buon 8è giovedì, ma è una giornata speciale perché con l’Immacolata Concezione si dà di fatto il via alle festività natalizie. Tra alberi, lucine colorate, case e negozi addobbate a festa. Per non parlare, poi, di appuntamenti religiosi, tra messe e, da non perdere. Anche questa mattina, dopo il classico appuntamento per i fedeli della domenica, ci sarà la, poi subito dopo la linea passerà in diretta, su Rai 1, a Papa Francesco con l’attesa. Una giornata particolare, indimenticabile per molti. C’è chi farà l’albero, come da tradizione, chi ne approfitterà per una giornata, o addirittura ponte, fuori porta. Intanto, però, in ...