(Di giovedì 8 dicembre 2022) Laal, presidente onorario della onlus Angels – Associazione nazionale giovani energie latrici di solidarietà, nata nel 2008 a Palazzo Chigi -, ha fattoalle istituzioni italiane. Insieme all’ambasciatore della onlus Benedetta Paravia hato ladei, dove, ad attenderle, ha trovato l’onorevole di Forza Italia, Annarita Patriarca. Dopo aver ricevuto in dono il libro Aedes Egregiae delladeie le foto di rito, si sono intrattenute in un colloquio sui risultati della suain Italia e sul suo recente «positivo incontro» a Venezia con l’ex Ambasciatore d’Israele in Italia Dror Eydar, che, seppur casuale, porta in ...

Il Denaro

... una dama bianca al suo primo ricevimento a Buckingham Palace dadel Galles La reale ha ... un dono fatto all allora principe di Galles nel 1998 da un designer. Quel costume ...... personaggi illustri in cerca d'avventura e persino laCarolina di Monaco. Edi l'ha ... per trasferirsi in Sudamerica e dal 2020 in Arabia. Oggi, a 60 anni, Edi Orioli è un ... La principessa saudita Ruba al Saud in visita alla Camera dei deputati - Ildenaro.it Un trio di racconti animati colorati e sofisticati che ci portano in Sudan, nella Francia medievale e nella Turchia del XVIII secolo. E’ il film di Michel Ocelot in cartellone al Red ...Il presidente cinese Xi Jinping e il principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman hanno concluso una serie di accordi strategici bilaterali durante la visita del leader cinese nel regno ...