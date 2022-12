Immacolata | la città presa d’assalto Tutti in coda per i regali e Santa Lucia

Leggi su ecodibergamo

(Di giovedì 8 dicembre 2022) La festività.Sono arrivati in migliaia a Bergamo per la giornata di shopping: con i rincari in molti a caccia di sconti e promozioni. Per l’intero pomeriggio traffico in tilt. Leggi di più su L’Eco di Bergamo del 9 dicembre.