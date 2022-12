Calciomercato.com

Fabrizio Vettosi, esperto di finanza applicata al calcio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte. "Marek Hamsik dirigente sarebbe una novità, in un Napoli che non accoglie, solitamente, ex g ...Marek Hamsik ed i preziosi consigli per Cristiano Giuntoli. Cosi un nuovo talento slovacco finisce nell'orbita azzurra.