Napoli | multe sui parabrezza con l' Iban del Comune | ma sono false

... intestato al Comune di. Dall'altro lato c'è, poi, l'azione investigativa. Sono in corso accertamenti e verifiche sul codice Iban indicato sulle falsee si è risaliti all'istituto ..."Si ricorda in proposito che l'unico Iban del Comune dida utilizzare in caso di pagamento di contravvenzione al codice della strada è il seguente: IBAN COMUNE DI" ...A Napoli, è in corso un inedito tentativo di truffa ai danni dei cittadini: è stato, infatti, segnalato dal Servizio Gestione Sanzioni Amministrative che ignoti stanno producendo multe fasulle, deposi ...Si chiede pagamento su Iban diverso da quello del Comune di Napoli: ad oggi contestazioni da parte di sette vittime.