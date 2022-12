Mondiali | Francia in ansia per Mbappé | gli aggiornamenti

Eurosport IT

La Gioconda, dalla, ci sorride, sardonica e misteriosa, alla faccia nostra, che ce ne stiamo qui, senza di lei e senza; anzi col mondiale degli altri. Oh, Monna Lisa no! Lei non è ......00 Perugia Volley - Novara 1 - 3 VOLLEY - SUPERLEGA 16:00 Perugia - Prisma Taranto 3 - 1 18:00 Trentino - Padova 3 - 0 CALCIO -QATAR 16:00- Polonia 3 - 1 20:00 Inghilterra - ... Mondiali - Francia, Rabiot: "Scudetto con la Juventus Non è ancora finita. Allegri mi chiede di segnare più gol" Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...A due giorni dal quarto di finale con l'Inghilterra, il difensore della Francia Ibrahima Konaté ha parlato in conferenza stampa spendendo parole al miele per ...