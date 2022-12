(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Ha destato un po’ di scalpore una frase pronunciata qualche giorno fa da Giorgio Gori: «Se vince Elly Schlein potrei lasciare il Pd». In realtà il ragionamento del sindaco di Bergamo era un po’ più articolato. E se ci si riflette senza nervosismo o pregiudizi, si scopre che è un discorso logico, quasi lapalissiano. Se cambiassero i fondamentali culturali e politici del Partito democratico, se cioè il partito fondato nel 2007 dovesse assumere caratteristiche da partito estremista,, neutralista, magari manettaro (di solito tutte queste cose si tengono insieme), perché un liberaldemocratico dovrebbe restarvi? Se in conseguenza di questo nuovo impianto il Partito democratico finisse per scegliere l’abbraccio strategico definitivo con i post-populisti di Giuseppe Conte, che cosa ci starebbe a fare chi ritiene tuttora valida la vocazione maggioritaria di un ...

Linkiesta.it

... perché non parla), una"antagonista" che infatti sta spingendo i big della sinistra ... in questi quindici anni trasformandosi in un soggetto non antiliberale ma(perché ...... l'apertura ai divorziati, gli abusi sui minori, e poi la crisi ambientale e la... Forse qualcuno è insofferente a questa visionee sociale" La conversione anticapitalista del Pd spinge democratici e riformisti a cercare il Pd altrove