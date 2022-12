Juve | perchè Vlahovic potrebbe rappresentare un problema | il paradosso

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Il percorso diallantus continua ad andare avanti in maniera leggermente altalenante. Dopo un impatto devastante nella scorsa stagione, l’attaccante serbo continua a riscontrare diverse difficoltà tattiche e fisicherappresenterà un punto di partenza per la nuovantus del futuro? Impossibile rispondere a questa domanda, soprattutto in un momento delicato come quello Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Corriere della Sera

Non dipende più solo da me adesso, ma non sento più parlare chi lo vedeva già nellaa giugno'. A gennaio il mercato rischia d'essere bloccato per tutto il calcio italiano. C'è ancora un debito ...Napoli: il piano per Tajon Buchanan, ci sono anchee Milan Tajon Buchanan è anche uno dei primi dieci esterni per quanto riguarda le accelerazioni con la palla al piede. Le sue ottime ... Inchiesta Juventus: cosa è successo, perché e cosa rischia il club