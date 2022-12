Gf Vip 7 | Luca Onestini fa il romantico con Nikita Pelizon | è successo al risveglio

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Il rapporto trasta confondendo non poco i fan del Gf Vip 7. Dopo un primo allontanamento, i due vipponi sembrano essersi riavvicinati. Vediamo cos'èstamattina., parlando di, fece sapere di esserne sempre stata attratta. La modella, diverso tempo fa, trovò il suo profilo Instagram e dalle foto capì che quel ragazzo alto dai capelli lunghi le piaceva esteticamente. Il destino ha voluto che i due si ritrovassero sotto lo stesso tetto., come noto, è uno dei sette vipponi risultati positivi al Covid nel mese di novembre. Dopo un iniziale timido approccio,ha dovuto 'fare a meno' di lui per circa dieci giorni per ovvi ...