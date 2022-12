Cgil | Landini | ' intendo ricandidarmi come segretario' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo il congresso anche in Cgil in questa fase, annuncio chese i miei iscritti mi voteranno, per rifare ildella Cgil". Ad affermarlo è ilgenerale della Cgil, Maurizio, intervenendo a 'Il Cavallo e la torre' su Rai 3.