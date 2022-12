Viaggi (e destini) incrociati in Medio Oriente

Leggi su formiche

(Di martedì 6 dicembre 2022) Il presidente emiratino, Mohammed bin Zayed, è arrivato ieri pomeriggio a Doha per una visita lampo. Un incontro con l’emiro Tamin bin Hamad al Thani, un saluto mentre Doha sta vivendo un momento storico — Qatar2022 — che fino a qualche tempo fa sarebbe stato impensabile. Bin Zayed era infatti la mente della decisione, guidata dall’Arabia Saudita, di isolare diplomaticamente il Qatar — una condizione in cui gli altri Paesi del Golfo hanno lasciato Doha per tre e anni e mezzo fino alla riconciliazione di Al Ula del gennaio 2021. Ma d’altronde nei Mondiali che hanno ospitato il primo incontro pubblico tra il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e il turco Recep Tayyp Erdogan, e che hanno visto il Saudita Mahammed bin Salman mostrarsi in pubblico con la sciarpa della nazionale del Qatar e l’emiro al Thani esultare in tribuna per un gol dell’Arabia Saudita, mentre dal campo i ...