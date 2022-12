Ue | accordo su regolamento per prodotti a zero deforestazione

I negoziatori del Parlamento europeo, della presidenza di turno ceca del Consiglio Ue e della Commissione europea hanno raggiunto nelle prime ore di stamattina unpolitico su unUe che garantirà che alcuni prodotti fondamentali immessi sul mercato unico (legname e carbonella, olio di palma, cacao, caffè, soia, prodotti dell'allevamento, ......la replica di Terrenzi che si giustifica dicendo che "ci sono tutte le condizioni e il...di dominio pubblico e come tale deve essere trattata" e con Doppieri che invece si dice d'...Bruxelles, 6 dic. (askanews) - I negoziatori del Parlamento europeo, della presidenza di turno ceca del Consiglio Ue e della Commissione ...David Beckham è concentrato sul telefonino, mentre sorseggia un the e canticchia All I want for Christmas di Mariah Carey. È così concentrato che non si accorge di essere ...