Tennis | la Hopman Cup torna in calendario | si giocherà a luglio a Nizza

(Di martedì 6 dicembre 2022) Roma, 6 dic. - (Adnkronos) - Chi pensava che l'avvento della United Cup, torneo a squadre miste che partirà in Australia il prossimo 29 dicembre, avesse cancellato per sempre laCup, si sbagliava. La manifestazione a squadre miste, orgata dall'ITF, che dal 1989 al 2019 ha aperto la stagionetica a Perth in Australia ha lasciato spazio, sempre a Perth (anche contemporaneamente a Sydney e Brisbane), alla neonata 'sorellona' lanciata da ATP e WTA ma è sempre viva. Ha trovato un partner entusiasta nella società spagnola Tennium e ha cambiato la sua collocazione sia nello spazio che nel. La prossima edizione si svolgerà infatti nel 2023 a, dal 19 al 23. La formula del torneo, intitolato al leggendario giocatore e coach australiano Harry ...

