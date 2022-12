Snowboard | Cdm Winterberg 2022 2023 parallelo | 10 gli azzurri convocati

Leggi su sportface

(Di martedì 6 dicembre 2022) Tutto pronto per il via ufficiale alla stagionedi, con la prima tappa della Coppa del Mondo in programma a, in Germania. Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha scelto di convocare dieciper le gare che sono in programma da sabato 10, con la gara mista al mattino e le qualificazioni nel pomeriggio per il giorno successivo, quando si terranno le gare maschili e femminili. Ecco quindi i dieci nomi scelti da Pisoni: Maurizio Bormolini, Aaron March, Edwin Coratti, Gabriel Messner, Daniele Bagozza, Mirko Felicetti, Marc Hofer e il capitano Roland Fischnaller al maschile; Lucia Dalmasso ed Elisa Caffont al femminile. SportFace.