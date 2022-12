Polizia in lutto per Silvia Ravasco

... data delle proteste per il 40mo giorno diper Mahsa Amini, la giovane morta a Teheran a settembre mentre si trovava sotto la custodia dellamorale per non aver indossato il velo ...PECHINO - Giacca e cravatta nere, un grande crisantemo bianco appuntato al petto in segno di, Xi Jinping ha reso omaggio all'ex segretario generale comunista Jiang Zemin , morto lo scorso ...Il mondo della polizia penitenziaria è in lutto per Silvia Ravasco, l’agente morta al policlinico di Tor Vergata dopo essere precipitata dal parcheggio del centro commerciale di Roma Est mentre era in ...Silvia Ravasco era mamma di due figli. I colleghi della polizia penitenziaria hanno avviato una raccolta interna di fondi per sostenere i suoi figli ...