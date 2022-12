Pagelle TV della Settimana 20-11 4 12 2022 Ecco i promossi e i bocciati

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 6 dicembre 2022) Rkomi e Fedez a X Factor (ph Virginia Bettoja)9 al cast di cantanti di Sanremo 2023. Bisognerà ascoltare le canzoni per emettere un giudizio completo, per ora quello che possiamo rilevare è che, sulla carta, Amadeus ha messo in piedi un cast di tutto rispetto, mescolando giovani interessanti, nomi blasonati e ‘vecchie glorie moderne’. I dubbi, piuttosto, sono sul numero di partecipanti: in un unico girone, quest’anno ci saranno 28 concorrenti. Troppi. 8 a Ore 14. In una Rai2 che soffre, il programma di informazione condotto da Milo Infante cresce e dà stabilità alla rete. Se la scorsaha agguantato un record pari al 6.9%, da ieri lo spazio post prandiale si è allungato di circa 15 minuti. Lo allungheremmo ancora di più. 7 a Sfera Ebbasta. Il trapper lombardo, il cui ultimo album è uscito nel 2020, è in cima alla classifica degli ...