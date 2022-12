Martina Franca | pullman Fse incustoditi | aperti e con le chiavi inserite In un parcheggio pubblico

(Di martedì 6 dicembre 2022) Domenica pomeriggio, nella zona Pergolo di, era in programma una partita di pallacanestro, nel palasport. Non lontano, un circo. Ovvero: un potenziale di migliaia di spettatori, di persone in quella zona. Una di queste si è accorta di cosa ci fosse nela margine del palazzetto dello sport e della caserma dei vigili del fuoco ed ha approfondito. Parcheggiati, con le auto di coppie appartate perché il posteggio è sostanzialmente buio, numerosidelle ferrovie sud est. Una dozzina. Alcuni chiusi. Alcuni con le porte aperte. Senza nessuno a controllare. Cioè, chiunque avrebbe potuto entrarci. Alcuni dei bus, con ledi accensione. Cioè, chiunque avrebbe potuto mettere in moto e partire. Chiunque vuol dire anche ...

Virgilio

Di seguito il comunicato: Esce oggi, online e in libreria, 'Eterna'. È il terzo libro della giovane scrittrice Ilaria Spadaccini, di, pubblicato in collaborazione con la New - Book Edizioni, casa editrice indipendente nata nel 2011, che ogni anno seleziona 25 autori talentuosi dal mondo dei social media con l'..., ieri, il viceministro Francesco Paolo Sisto è intervenuto ad un convegno di Forza Italia. Un ringraziamento all'elettorato locale per il risultato alle elezioni politiche di settembre. ... Martina Franca, piove dal basso: liquami in strada, con la discesa arrivano fino a viale Stazione Segnalazione di un cittadino alla polizia locale Domenica pomeriggio, nella zona Pergolo di Martina Franca, era in programma una partita di pallacanestro, nel palasport. Non lontano, un circo. Ovvero: un potenziale di migliaia di spettatori, di pers ...A Martina Franca, ieri, il viceministro Francesco Paolo Sisto è intervenuto ad un convegno di Forza Italia. Un ringraziamento all’elettorato locale per il risultato alle elezioni politiche di settembr ...