Marocco-Spagna è un algoritmo che prevede lo zero

(Di martedì 6 dicembre 2022) Nel libro Le voci di Marrakech Elias Canetti si chiede: "Che c’è nella lingua? Che cosa si nasconde? Che cosa ci sottrae? Durante le settimane che ho trascorso in, non ho tentato di imparare né l’arabo né alcuna delle lingue berbere. Non volevo perdere nulla della forza di quelle strane grida". Anche chi ha partecipato ai mondiali in Qatar ha ragionato in questo modo? Sicuramente, noi che guarderemo la partita in tv, stasera non vogliamo perdere nulla della sfida inimmaginabile tra. La squadra africana è una delle rivelazioni di questo Campionato mondiale: giunta agli ottavi di finale senza subire neanche una sconfitta. Anche se noi italiani pure questa volta non siamo della partita, abbiamo un legame con queste due nazioni e qualcosa per essere loro grati. Almeno filologicamente parlando… Che c’è nella lingua? ...