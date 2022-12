Laceno d’oro | proiezioni e incontri in attesa del gran finale con i vincitori dei concorsi

(Di martedì 6 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLa 47esima edizione delInternational Film Festival di Avellino si avvicina ale propone per la due giorni conclusiva, domani mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre, tante, anteprime econ gli autori al Cinema Partenio (Via Giuseppe Verdi – ingresso libero). Ospite d’eccezione sarà il Premio alla Carriera47, Aleksandr Sokurov, che riceverà il riconoscimento nel corso della cerimonia di premiazione deidei(8 dicembre – ore 19,40) e a seguire presenterà in anteprima mondiale la versione Director’s Cut di Alexandra, il film del 2007 dove ilde regista russo ha affrontato il tema della guerra in Cecenia ...

Presentato al 20esimo DocLisboa International Film Festival, nella Tiger Competition del 51esimo International Film Festival di Rotterdam e in questi giorni aldi Avellino, Kafka For Kids è impostato come episodio pilota di una serie TV che mira a rendere palpabili i racconti dello scrittore boemo Franz Kafka per i più piccoli. Scritto, diretto ...Omaggio a Pier Paolo Pasolini, nel centenario della nascita, oggi - lunedì - al "", il Festival cinematografico che il poeta - regista contribuì a fondare nel 1959, con Camillo Marino e Giacomo'Onofrio. Alle ore18, al cinema Eliseo di Avellino, presentazione del ... Laceno d'oro, continuano le proiezioni e gli incontri in attesa del gran finale