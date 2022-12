Inchiesta Juventus | club “non condivide rilievi Deloitte su bilanci”

Come se l'su plusvalenze e stipendi fosse niente: "Tanto si è scritto, tanto si è detto, tanto si ... Grazie" Mg Parigi 06/09/2022 - Champions League / Paris Saint Germain -/ foto ...Ricordiamo che, in merito all'Prisma che coinvolge la, in questo momento nessun'altra squadra di Serie A è iscritta nel registro degli ...INCHIESTA PRISMA Secondo il quotidiano La Stampa nel mirino ci sono i trasferimenti di Romero e Kulusevski Nell'ambito delle operazioni definite “plusvalenze artificiali”, sotto la lente degli… Leggi ...L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sull’inchiesta Prisma, che riguarda la Juventus, e che ancora non è entrata nel vivo. Tante intercettazioni, interrogatori dati in pasto al popolino con ...