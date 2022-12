I Palazzi di Carrara | la seconda edizione recensita per voi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 dicembre 2022) Idi– Grazie a GiochiX, che si occupa della sua distribuzione italiana, ho avuto la possibilità di provare questa nuovadello storico gioco di Kramer e Kiesling (El Grande, I Principi di Firenze, Azul). Si tratta di un titolo City Building tramite tessere e collezione set, per 2-4 giocatori dai 14 anni in su, della durata media di 90 minuti per partita. Questa nuovavede una rivisitazione delle regole, nuove componenti ed una variante per esperti. Plance Giocatori- PHC Emanuele Iuliano Idi– Ambientazione & Ispirazione Il marmo è l’ispirazione principale. La città italiana che dà il nome al gioco è, infatti, centro di rilevanza internazionale per l’estrazione, la lavorazione e il commercio del marmo, noto con il nome ...