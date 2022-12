Grande Fratello Vip | gaffe di Alfonso Signorini | “L’unico nome che non dovevo dire l’ho detto”

(Di martedì 6 dicembre 2022)non solo dimentica i nomi dei vari concorrenti durante le puntate (“vipponi”…) ma ieri sera durante la puntata live ha commesso una“al contrario”, spoilerando ildella bimba che stanno aspettando Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. “Aspettano una bambina e si chiamerà Celine!”, hadurante una chiacchierata con le due opinioniste, Orietta Berti e Sonia Bruganelli, in merito alla gravidanza. La Bruganelli ha subito risposto: “Uh che bel”, felice per la sua “protetta” della scorsa edizione delVip. Dopo qualche minuto, l’implacabile Giulia Salemi ha fatto notare al conduttore che sui social la cosa non era passata inosservata: “Twitter è impazzito perché tu hai spoilerato il...

