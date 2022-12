GF Vip 7 | Belen Rodriguez “monitora” Antonino Spinalbese

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 6 dicembre 2022) Alfonso Signorini si è sempre detto convinto del fatto cheguardi il Grande Fratello Vip 7, anche quando la show-girl argentina in realtà era a lavoro oppure guardava Stefano De Martino su Rai 2. Stavolta, però, chi seguesu Instagram ha avuto la netta sensazione che la conduttrice de “Le Iene” segua davvero il GF Vip soprattutto per “re”e mostrarlo a Luna Marì, che non lo vede da tempo ormai. GF Vip 7,“sotto osservazione”? Il motivo è semplice: ieri sera, lunedì 5 dicembre 2022,ha messo alcune storie Instagram dove si mostrava a casa sua e i più attenti hanno notato che la televisione era sintetizzata su Canale 5, per la precisione su Striscia la Notizia che ...