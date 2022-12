Finale di X Factor 2022 | Fedez | «Nessuna ansia | a Sanremo invece ti senti come a un concorso di cani»

Capitoloper X2022. Ora sono rimasti in quattro a contendersi la vittoriadi #XF2022: sono Beatrice Quinta, LINDA, SANTI FRANCESI e Tropea. Saranno loro a gareggiare su uno dei più ...2022, la: il programma, gli ospiti e cosa succederà nell'appuntamento del Mediolanum Forum. L'avventura di X2022 è arrivata al termine. Dopo un percorso lungo, tortuoso, fatto di ...Prima dell'ultima puntata al Forum di Assago, il giudice parla anche del Festival: «Ci andrò, perché mia moglie Chiara Ferragni è la presentatrice. Ma mi ha fatto una paura fottuta» ...Capitolo finale per X Factor 2022. Ora sono rimasti in quattro a contendersi la vittoria finale di #XF2022: sono Beatrice Quinta, LINDA, SANTI FRANCESI e Tropea.