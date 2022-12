FdI denuncia l’indecorosa situazione dell’ex G I L e chiede interventi urgenti

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl circolo territoriale F.D.I. Avellino, nella persona del responsabile cittadino “Politiche del Territorio del Paesaggio”, arch. Luciano Bellila gravedi pregiudizio al decoro in cui versa l’ex G.I.L. di Avellino. Dopo la formale apertura della struttura, in occasione del premio Ettore Scola, l’edificio è nuovamente ed attualmente impiegato come sede del Festival Internazionale del Cinema, Laceno D’Oro di cui accogliamo con favore l’evento. Ricordiamo tuttavia che l’ex G.I.L. rappresenta un’opera di interesse storico architettonico di rilevanza nazionale essendo stato progettato dall’arch. Enrico Del Debbio nel 1937. Diventa Cinema Teatro Eliseo nel 1966. L’architetto Belli: “nel corso degli anni e fino ad oggi, pur avendo resistito al terremoto dell’80, sopravvive ancora a ...