Capanno Christmas Beach Village a Ostia | orari ed eventi in programma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 6 dicembre 2022) Torna anche quest’anno il, il primo villaggio di Natale sulla spiaggia diche, visto l’enorme successo registrato lo scorso anno, torna a fare capolino sul litorale romano. Una miscellanea esclusiva nella quale si combinano alla perfezione l’atmosfera natalizia e il mare romano d’inverno. Una scelta singolare che piace a residenti e visitatori. La spiaggia diventa villaggio di Natale Il villaggio ha aperto i battenti il 2 dicembre scorso e anche quest’anno i prodotti artigianali verranno messi in vendita da commercianti locali nelle cabine delclub. Una iniziativa che si contorna di una serie di iniziative che contribuiranno a diffondere il clima della festa. Non solo stand con prodotti in vendita, ma anche la capanna del presepe e alberi di ...