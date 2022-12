“130 proiettili sparati verso il confine” | l’ultimo azzardo di Kim

(Di martedì 6 dicembre 2022) La Corea del Nord ha dichiarato di aver sparato in mare, al largo delle sue coste orientali e occidentali, più di 130di artiglieria a titolo di avvertimento dopo aver rilevato esercitazioni militari congiunte effettuate da Stati Uniti e Corea del Sud al di sotto del 38esimo parallelo. Un numero non specificato di questi InsideOver.

... il Sud dà il via ad esercitazioni militari attorno alla penisola assieme alle truppe statunitensi e Pyongyang risponde, sparando più didi artiglieria in mare. Alcuni dei quali finiti ...milioni di edifici europei - per lo più case private e condomini - sono responsabili del 36% ... 'Non ci sonod'argento, saranno necessarie molteplici azioni, strumenti finanziari e ...Continuano le provocazioni di Kim Jong-un. Ma Pyongyang accusa Seul di causare tensione con le esercitazioni congiunte con gli americani ...(ANSA) - PECHINO, 05 DIC - La Corea del Nord ha sparato oggi circa 130 colpi di artiglieria nelle "zone cuscinetto ... a partire dalle 14.59 locali (6.59 in Italia). I proiettili, ha riferito la ...