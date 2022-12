Viva Rai2 è il «bonus caffè» che ci voleva

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 5 dicembre 2022)Rai 2 Aspettando… ne è valsa la pena! Più che un buongiorno, è una “sberla” quella che Fiorello dà al pubblico della prima mattina di Rai 2, quasi a ricordare, qualora ce ne fosse bisogno, chi è e cosa sa fare. Anche alle 7.15, seduto ad un tavolo circondato da amici e “passanti”, con qualche giornale, due telecamere e uno smartphone. Perché alla fine, che siao Il Più Grande Spettacolo dopo il Weekend, Fiorello fa show. E così anche una “banale” edicola, per giunta non nuova (il format è Edicola Fiore in onda su Sky e Tv8 fino a qualche anno fa), restituisce al piccolo schermo il mattatore che tutti conoscono, troppo spesso “sopito” dietro al timore degli ascolti, una spina nel fianco che oggi esorcizza ironizzando sui bassi numeri che è solita fare la seconda rete nelle ...