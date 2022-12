Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2022 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 dicembre 2022)DEL 5 DICEMBREORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI SEGNALATO UN INCIDENTE TRA FROSINONE E CEPRANO VERSO NAPOLI, UN INVITO ALLA DOVUTA ATTENZIONE; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANOD ELLA A24, DOVE PERMANGONO CODE TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO; RACCORDO DOVE LA CIRCONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA, MENTRE A SUD DELLA CAPITALE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO SULLA COLOMBO, TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, E SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral