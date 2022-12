Spagna | Pedri | “Siamo consapevoli di non poter commettere errori”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il centrocampista del Barcellona e della Nazionale spagnola,, a poche ore dalla partita degli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022 contro il Marocco, ha parlato in conferenza stampa: “Mi piace lo stile di gioco di Luis Enrique, mi trovo molto bene e mi diverto. Non vedo l’ora di scendere in campo contro il Marocco.di none che posessere eliminati in qualsiasi momento. Sono sicuro che ci presenteremo alla prossima gara nel modo giusto. Nell’ultima sfida abbiamo avuto qualche minuto di blackout, ora dobbiamo evitarlo altrimenti torniamo a casa. Stiamo lavorando per migliorare, in questi casi le motivazioni vengono da sole”. SportFace.

